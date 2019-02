En el video, que fue grabado por el mismo periodista, se aprecia a tres hombres venezolanos escarbando en un camión de basura para poder comer algo.

“Tenemos hambre”, dice uno de ellos, mientras que otro agrega: “Hay que cambiar al presidente (Maduro), jefe, no podemos vivir así. (…) No podemos vivir más comiendo de la basura. Tengo 36 años y es la primera vez en mi vida que hago esto por mis hijos y por mí”, argumentando que el salario no alcanza para “nada”.

Estas son las imágenes que ⁦@jorgeramosnews⁩ le mostró a Nicolás Maduro y que provocaron que Maduro se levantara de la entrevista,⁩ que retuvieran al equipo de Univision y que confiscaran su trabajo. Esto es lo que Maduro no quiere que vea el mundo. pic.twitter.com/UfSZ3lr5Jm — Enrique Acevedo (@Enrique_Acevedo) February 26, 2019

Precisamente sobre ese tema quería hablar el periodista, pero Maduro paró la entrevista y en ese momento el ministro de Comunicaciones del régimen, Jorge Rodríguez, intervino argumentando que “no estaba autorizada” y les confiscaron todos los equipos.

Después de 2 horas de ser retenidos en el Palacio de Miraflores, el equipo periodístico, perteneciente a la cadena Univisión, quedó en libertad aunque el régimen se confiscó los equipos y el material que habían registrado durante la entrevista.

Ya en libertad, Ramos dijo que si bien el video fue la gota que rebasó el vaso, otras preguntas también incomodaron al mandatario:

“Si él (Maduro) era un presidente o un dictador, porque millones de venezolanos no lo consideran un presidente legítimo; sobre las acusaciones de Juan Guaidó de que él era un usurpador del poder y sobre las acusaciones de uno de sus jefes de inteligencia de que él era responsable de cientos de muertos.”, explicó el comunicador.

Por ahora, el también presentador y su equipo periodístico se mantienen en territorio venezolano y esperan regresar a Miami, al medio día de este martes.