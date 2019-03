El momento ocurrió este lunes, durante la visita del papa Francisco al Santuario de la Santa Casa, en el municipio de Loreto, Italia. El video, capturado al terminar la misa, evidenció cómo el papa quitaba su mano derecha cuando los asistentes intentaban besar el reconocido anillo.

Aunque en las imágenes ese gesto no se ve tan bien, muchos salieron a defender al papa y argumentan que se trata de humildad, aunque algunos otros dicen que se dio porque estaba cansado o que debió evitar eso pidiendo a los feligreses que no besaran el anillo.

“Esto es algo que ha hecho con bastante regularidad durante su pontificado, aunque no tan insistentemente como hoy”, explicó el vaticanólogo Edward Pentin, en su cuenta de Twitter.

In Loreto today, @Pontifex doesn’t want the faithful lining up to greet him to kiss his ring, and takes his hand away. This is something he has done quite regularly during his pontificate though not quite so insistently as today. https://t.co/uwrrwpsAfp

— Edward Pentin (@EdwardPentin) March 25, 2019