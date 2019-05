Como es natural, los comentarios de personas en Twitter no se hicieron esperar, pues la alegría del niño es contagiosa y a muchos les hizo reflexionar sobre la necesidad de apreciar lo que se tiene y ser felices en la medida de lo posible, pues hay quienes no tienen mucho, como este pequeño, pero que con su nueva pierna artificial podrá caminar, jugar y bailar.

En el video, el niño convierte la sala del hospital en pista de baile y comienza a danzar en círculos, mientras sonríe de puro gozo.

Ahmad received artificial limb in @ICRC_af Orthopedic center, he shows his emotion with dance after getting limbs. He come from Logar and lost his leg in a landmine. This is how his life changed and made him smile. pic.twitter.com/Sg7jJbUD2V — Roya Musawi (@roya_musawi) 6 de mayo de 2019

Algunos le mandarin al pequeño Ahmad bendiciones y Buena vibra:

Vow,and sometimes we forget the real problems of real people dealing with them on a daily basis. Nothing compares to this happiness and suffering too. So happy for the young man. Bless him and may he stay happy forever. — Kashif Abbasi (@Kashifabbasiary) 7 de mayo de 2019

Y más comentarios:

Happiness shines out. Brave boy. — Ann Leeuwerke (@annelee45) 7 de mayo de 2019