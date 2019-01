Y es que la pequeña desde que tenía 8 años soñaba que se despertaba siendo mujer, por lo que un día se armó de valor y le contó a sus padres cómo se sentía, según comentó la familia de Tiziana al portal AJ + Español.

“Íbamos en el auto los 3 solos y me dice: ‘Me veo en el espejo y soy una nena. Yo quiero ser una nena’”, relató la madre al medio.

Si bien la mujer tuvo una reacción positiva ante la confesión de su entonces hijo, ella sintió miedo de que Tiziana pudiera ser víctima de la intolerancia y que terminara siendo agredida.

Por su parte, al padre, de un pensamiento más conservador, le llevó tiempo aceptar que su hijo en realidad quería ser mujer, aunque al final logró aceptar y apoyar la decisión de su pequeña.

“Sentí escalofríos cuando me habló y me dijo que se sentía nena porque a mí me criaron como que los hombres no lloran. Pero me dije a mí mismo: ‘¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué le voy a negar el amor a mi hija? ¿Por qué me voy a poner del otro lado, como rechazándola, negándola, no ayudándola a que ella sea quien quiere ser y se construya como ella quiere construirse?’”, confesó el padre de Tiziana.