La mujer, identificada como Adela por América Noticias, estaba barriendo, cuando de repente dos hombres rompieron la puerta de su casa con la tapa de un buzón, según cuenta el informativo.

Las cámaras de seguridad de la vivienda demostraron que los ladrones irrumpieron en la casa, ubicada en la cuadra 9 del Jirón Huánuco, a las 4 de la mañana. En el video se ve a Adela golpeando a uno de los delincuentes que empuñaba un arma, mientras el otro aprovechó y sacó el televisor.

“Vi el arma, nunca pensé que me iba a disparar o que me iba a hacer algo. Lo que hice simplemente fue defenderme. Menos mal que le di duro y que no se rompió el palito de la escoba”, contó la mujer a América TV.

Adela teme que los ladrones tomen represalias, por ello la policía aumentó la seguridad en la zona e investiga a fondo los hechos para lograr capturar a los bandidos.