Marc Gómez fue arrestado el pasado sábado después de que la policía pidiera colaboración ciudadana y este domingo compareció ante un juez para escuchar los cargos de los que se le acusa, entre ellos un delito grave de asalto.

El incidente tuvo lugar en la madrugada del pasado 10 de marzo y creó una fuerte polémica, no solo por la brutal agresión, sino por el hecho de que varias personas grabaron con sus teléfonos lo ocurrido en lugar de intervenir.

Imágenes sensibles, recomendamos discreción:

He’s crazy that’s somebody grandmother. Rt and find this asshole pic.twitter.com/p7rkNtMrUo

— Rello. (@BKLYNRELL1) March 21, 2019