“Un helicóptero no alcanzó a aterrizar en el helipuerto en la calle 30 y el río Hudson. El piloto está fuera del agua y el helicóptero fue amarrado“, explicó este miércoles en las redes sociales el Departamento de Policía de Nueva York.

Por su parte, el Servicio de Bomberos de Nueva York apuntó que el piloto “era el único pasajero” del vehículo accidentado, y señaló que un trabajador del helipuerto también resultó herido al ser alcanzado por escombros.

Poco después de las 2:30 p.m., hora local, las imágenes de las televisiones locales mostraban un helicóptero volteado en el río a escasos metros de un helipuerto situado en la orilla oeste de Manhattan, a la altura de la calle 30.

El lugar del accidente se encuentra en las cercanías de Hudson Yards, el barrio neoyorquino inaugurado recientemente que se ha descrito como la mayor inversión inmobiliaria privada de la historia de EE. UU., que ha ascendido a unos 25.000 millones de dólares.

A helicopter crashed into the Hudson River near West 30th street, and the pilot managed to escape. pic.twitter.com/UX1oFC5TON

— USA TODAY (@USATODAY) May 16, 2019