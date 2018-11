El personal que trabajaba el pasado viernes en el reconocido lugar de parrilla mexicana confundió a los afroamericanos con otros que no había pagado su cuenta a comienzos de la semana pasada, narra el diario Miami Herald.

Masud Ali, uno de los sujetos involucrados, publicó un video en su cuenta de Twitter para denunciar el caso, donde se ve como los trabajadores solo atienden a una mujer blanca, mientras les dicen que para comprar, primero debían mostrar el dinero con el que iban a pagar.

“¿Puede un grupo de jóvenes afroamericanos bien establecidos comer algo después de una larga sesión de ejercicios?”, cuestionó Ali en la red social.

“No es así como tratamos a nuestros clientes. Estamos comprometidos a tratar a todos por igual y con respeto. El gerente ha sido despedido y estamos entrenando a todos en el restaurante para garantizar que algo así no vuelva a suceder”, dijo Chipotle en su declaración inicial en referencia al suceso.

This is not how we treat our customers. We’re committed to treating everyone equally and with respect. The manager has been terminated and we are re-training everyone at the restaurant to ensure something like this doesn’t happen again. -Shaq

