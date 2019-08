green

El viernes pasado se viralizó la secuencia donde los jóvenes arrancan las letras decorativas del parador turístico de la playa Las Glorias, ubicada en el estado de Sinaloa.

Tales imágenes, que indignaron a muchos internautas mexicanos, llegaron hasta el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, que también mostró su rechazo el acto de vandalismo.

“Así de plano no se puede. Seguramente habrá quien diga que es culpa mía por no poner policías a cuidar las letras pero, por favor, a este tipo de jóvenes ya no les pido que ayuden a que el Estado esté mejor… les pido que por favor no destruyan. ¿Los conocen?”, publicó en su cuenta de Twitter.

Horas más tarde, apareció otro video donde supuestos miembros del Cartel de Sinaloa capturaron a uno de los jóvenes y lo castigaron golpeándole la espalda con un palo de forma reiterada y violenta.

El buen gober, apenas preguntando quienes son. Las autoridades siempre dos pasos atras. pic.twitter.com/WTCzFyqQGI — eBo (M.W.A) (@eBo_MX) August 9, 2019

Este tipo de “castigos” por parte del grupo narcotraficante ya es común en Sinaloa y durante todo el año han aparecido diferentes videos con agresiones similares, donde los que golpean a las víctimas siempre aparecen con las caras tapadas.