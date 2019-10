green

Aunque el hecho ocurrió en la noche del pasado jueves 19 de septiembre, medios chilenos, como MegaNoticias, solo lo publicaron hasta esta semana.

De acuerdo con un informe de ese informativo, Rengifo trabaja para la empresa TransAntofagasta cubriendo la ruta 119, aunque para el momento de la agresión, al parecer, no contaba con un contrato de trabajo firmado.

Aquel jueves, sobre las 8:20 de la noche (hora local), un hombre encapuchado se subió al bus vacío que manejaba el caleño. El hombre le dijo que en un rato le pagaba el pasaje y se sentó unas sillas atrás del chofer.

Un par de minutos más tarde, sacó un martillo de su maleta y sin advertir nada le lanzó varios y durísimos martillazos a Rengifo en la cabeza para robarlo, como quedó registrado en un video, capturado por la cámara de seguridad del autobús.

Luego, el agresor en medio de su afán por huir de la escena trata de abrir la puerta del vehículo pero no pudo, entonces amenazó al colombiano para que él lo hiciera con la palanca. En medio de su dolor, abrió y metros más adelante, frenó y se bajó del bus.

El portal de noticias del Valle del Cauca TuBarco dialogó con Estefany Solano, amiga de la víctima, y dijo que sufrió “fractura de cráneo, no coordina, no puede caminar, un brazo no le responde”.

“Él está solo y su familia está muy preocupada y necesitada. Estamos haciendo una colecta, los amigos, pero queremos que la gente se una a esta causa”, añadió Solano a ese portal.

Además de la fractura de cráneo, Milton Rengifo tuvo graves lesiones en la mandíbula, pérdida de dientes y fractura nasal, finaliza por su parte MegaNoticias.

A continuación, el video de la brutal agresión: