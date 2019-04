Por estos hechos, Mark Bogen, alcalde del condado de Broward, donde está ubicada Coral Springs, solicitó el despido de uno de los 2 oficiales que, primero, lanzó gas pimienta en los ojos del estudiante y, luego, azotó su cara contra el suelo en 2 ocasiones, además de pegarle varios puños, publica Miami Herald.

🇺🇸 #Broward cops pepper-sprayed, punched, and slammed into the ground at least two teens near J.P. Taravella High School. pic.twitter.com/WXudD4hWKO

— Crackdown Chronicles (@CrackdownReport) April 19, 2019