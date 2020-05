La compañía recuerda en un comunicado que en ocasiones anteriores, han tenido éxito con vacunas para combatir la rabia, la influenza y enfermedades respiratorias producidas por virus.

La vacuna apunta a neutralizar la proteína que rodea al virus, que con sus picos le permite romper la membrana de las células humanas y acomodarse allí, con las consecuencias ya conocidas.

De acuerdo con la misma CureVac, las pruebas fueron hechas en animales pequeños, los cuales fueron inyectados con una dosis mínima, según publicó en su cuenta de Twitter.

Por estos resultados positivos, CureVac ahora se aventurará a hacer pruebas en humanos. La idea es empezar en junio con pacientes sanos, indica el mismo comunicado.

Además, la empresa alemana indicó que en caso de éxito, sus laboratorios tienen la capacidad de suministrar cientos de millones de dosis al año, lo que sería un alivio para el mundo, pues el coronavirus ya ha acabado con la vida de más de 300.000 personas.

El doctor Franz Werner-Haas, presidente encargado y director de operaciones de la compañía, dice en el comunicado que durante dos décadas han estado trabajando en la plataforma tecnológica que sirve como base para crear la vacuna, lo que les suministra una profunda comprensión científica de lo que se necesita para crear el mencionado antídoto.

El laboratorio CureVac recibe financiamiento de la Fundación de Bill y Melinda Gates, así como de la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias, Cepi, y la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, Darpa.

Hay que recordar que hace unas semanas, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aparentemente lanzó una oferta de 1.000 millones de dólares para hacerse con la vacuna, propuesta que el laboratorio alemán desmintió, según la Deutsche Welle y como se aprecia en este trino de la compañía.

To make it clear again on coronavirus: CureVac has not received from the US government or related entities an offer before, during and since the Task Force meeting in the White House on March 2. CureVac rejects all allegations from press.

— CureVac (@CureVacAG) March 16, 2020