Luego de que la Universitaria se subiera al automóvil en la madrugada del 29 de abril, al bar llegó el verdadero servicio de Uber, quien al preguntar por ella y no encontrarla canceló el servicio, dijo el Jefe de Policía de Columbia, Skip Holbrook, durante una conferencia de prensa citada por el diario The Washington Post.

Cont’d: Here’s another picture of Josephson when she was last seen on Harden Street talking on the phone. Pay close attention to what she was wearing early this a.m. Call @MidlandsCrime at 1-888-CRIME-SC w/your helpful tips regarding her whereabouts. pic.twitter.com/PZSokgwFYN

— Columbia Police Dept (@ColumbiaPDSC) March 30, 2019