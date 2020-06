El resort Universal Orlando y los demás parques temáticos de esta ciudad del centro de Florida cerraron el 15 de marzo para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

Pero el retorno llega con severos recordatorios de la realidad: controles de temperatura en la entrada, uso obligatorio de mascarillas en todo momento, marcas en el piso para mantener distancias y carteles agradeciendo al público su colaboración “en estos tiempos sin precedentes”.

Al igual que como sucede en el Transmilenio bogotano, Universal Orlando solo admite 35 % de su capacidad normal e implementó un sistema de filas virtuales, que permiten reservar un espacio en una atracción a través de una aplicación para evitar colas y aglomeraciones.

Este lunes, el parque Legoland Florida abrió en la ciudad de Winter Haven, mientras el parque acuático Sea World en Orlando tiene previsto abrir el 10 de junio.

El mayor de los parques de Orlando, Walt Disney World, abrirá el 11 de julio. Ese día comenzarán a operar los parques Magic Kingdom y Animal Kingdom, mientras Epcot y los estudios Hollywood les seguirán los pasos el 15 de julio.

La ciudad de Orlando concentra la mayoría de los parques temáticos del estado y es visitada cada año por millones de turistas de todo el mundo.

Este es el trino de la compañía, celebrando el retorno a las operaciones:

We’re back — and can’t wait until you are too. pic.twitter.com/3zylfPQ4wl

— Universal Orlando Resort (@UniversalORL) June 5, 2020