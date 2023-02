Este lunes se registró un nuevo movimiento telúrico de magnitud 6,4 en la provincia turca de Hatay, una de las más afectadas por los sismos ocurridos el pasado 6 de febrero y que ya dejan más de 41.000 muertos.

El terremoto tuvo lugar a las 8:04 de la noche en Turquía, es decir a las 12:04 de la tarde en Colombia, según datos del observatorio de Kandilli en Estambul.

A magnitude 6.3 earthquake took place 5km SSE of Dursunlu, Turkey at 17:04 UTC (6 minutes ago). The depth was 2km and was reported by EMSC. #earthquake #earthquakes #Dursunlu #Turkey pic.twitter.com/Ejs4YjKMVF

— Earthquake Alerts (@QuakeAlerts) February 20, 2023