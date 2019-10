El trino se produjo luego de una serie de publicaciones en las que el presidente expresó su furia y frustración contra The New York Times (por variar), Nancy Pelosi (presidenta de la Cámara de Representantes) y la bolsa de valores, recoge Newser.

Y este es el trino que generó más comentarios a favor y en contra debido al lenguaje utilizado, que es demasiado coloquial y vulgar para la dignidad de un jefe de Estado:

The Do Nothing Democrats should be focused on building up our Country, not wasting everyone’s time and energy on BULLSHIT, which is what they have been doing ever since I got overwhelmingly elected in 2016, 223-306. Get a better candidate this time, you’ll need it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2019