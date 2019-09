green

“Le informé anoche a John Bolton que ya no se requieren sus servicios en la Casa Blanca. Tuve fuertes desacuerdos con muchas de sus sugerencias, así como otros en el Gobierno”, afirmó Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019

Luego publicó otro trino, un poco más suave, en la que le agradece a Bolton por sus servicios a la casa Blanca y anunció que la semana entrante nombrará al sucesor en ese cargo:

….I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019

En los trinos anteriores, Trump da a entender que él despidió a Bolton, pero otra cosa muestra un trino del exasesor, que asegura que fue él quien le presentó su renuncia irrevocable al presidente:

I offered to resign last night and President Trump said, “Let’s talk about it tomorrow.” — John Bolton (@AmbJohnBolton) September 10, 2019

John Bolton fue el mismo funcionario que hace unos meses escribió en un papel que trasladaría a “5.000 tropas a Colombia”, y en ese momento se creyó que una ofensiva contra Venezuela, desde Colombia, era inminente.