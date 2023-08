Una tragedia se presentó en el estado de Maharashtra, en India, cuando una grúa colapsó sobre grandes bloques de hormigón los cuales cayeron sobre obreros que se encontraban trabajando en el lugar.

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado 31 de julio y según las autoridades de ese país, al menos 17 personas murieron.

(Lea también: Pareja de ‘influencers’ vendió a su bebé de 8 meses para comprarse un iPhone 14)

Sin embargo se presume que debajo de los escombros hay personas atrapadas, por lo que las víctimas fatales de este accidente podrían aumentar. Por lo tanto, de acuerdo con un medio local, la grúa era utilizada para la instalación de puentes prefabricados.

Asimismo, en imágenes difundidas se observa cómo quedaron los restos de la grúa entre los pilares del puente.

VIDEO | Officials inspect the accident site at Samruddhi Expressway in Thane where a girder launcher collapsed, killing at least 15 people and injuring several others.

(Source: Third Party) pic.twitter.com/P6PjyheDOj

— Press Trust of India (@PTI_News) August 1, 2023