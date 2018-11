En menos de 5 minutos, el cielo azul quedó oculto tras la espesa capa de polvo de más de 100 metros de altura que atravesó la ciudad sin provocar daños ni dejar víctimas, apunta Watchers.

“Por lo general, aquí tenemos una tormenta de polvo en primavera, no en invierno”, aseguró a Bloomberg Wu Ping, un jubilado de 58 años.

"Sand wall" engulfs Zhangye in NW China's Gansu Province as sandstorm cuts visibility to less than 100 meters in parts of the city pic.twitter.com/la7JUVXk5r

— CGTN (@CGTNOfficial) November 27, 2018