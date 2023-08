Tres universidades de Colombia están entre las quince mejores instituciones de educación superior de Latinoamérica, de acuerdo con el ranking QS Latin America University 2023.

La Universidad de los Andes ocupó el puesto número seis de ese estudio, escaño que la convirtió en la mejor posicionada entre todas las instituciones de educación superior colombianas medidas por esa firma.

Las otras dos instituciones destacadas en ese ranking son públicas. En el escaño número diez está la Universidad Nacional de Colombia y en el quince se situó la Universidad Antioquia, completando el top de las tres mejores universidades del país, de acuerdo con ese estudio.

Más atrás se sitúan la Universidad Eafit (57), la Universidad del Norte (59), la Universidad Externado y la Universidad Industrial de Santander empatadas en el mismo lugar (72) y la Universidad Pontificia Bolivariana (77).

With its rich culture, vibrant nightlife and top-ranked unis like @UBAonline, Buenos Aires is the best city for students in Latin America!

See the global QS Best Student Cities list: https://t.co/tNBIi3q77I#QSWUR #BestStudentCities #StudyInArgentina pic.twitter.com/hAnF7rk7Iv

— QS World University Rankings (@worlduniranking) August 1, 2023