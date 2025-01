El cortometraje animado ‘This Land Is Mine’ de Nina Paley es una obra que, en poco más de tres minutos, logra capturar la compleja y violenta historia de la región conocida como Israel/Palestina/Canaán/El Levante.

Publicado en 2012, este corto utiliza una combinación de animación y música para narrar la sucesión de conquistas y conflictos que han marcado esta tierra desde tiempos prehistóricos hasta la actualidad.

¿Qué personajes o civilizaciones son representadas en ‘This Land is Mine’?

Nina Paley, en su blog, proporciona una guía detallada de los personajes que aparecen en ‘This Land Is Mine’. La animación comienza con un hombre de las cavernas, representando a los primeros asentamientos humanos en la región.

A partir de ahí, vemos desfilar a una serie de civilizaciones y grupos que han controlado la tierra en diferentes épocas:

Cananeos

Egipcios

Asirios

Israelitas

Babilonios

Griegos

Romanos

Bizantinos

Califas árabes

Cruzados

Mamelucos

Otomanos

Británicos

Y, finalmente, los israelíes y palestinos modernos

Cada personaje está representado de manera estilizada, basándose en artefactos históricos y representaciones artísticas de la época. Por ejemplo, los cananeos están inspirados en el arte sumerio, mientras que los otomanos se muestran con grandes turbantes y ropas ricas, siguiendo las pinturas de la élite turca.

¿De dónde salió la ‘Canción del Éxodo’ que aparece en el video?

La música que acompaña la animación es “The Exodus Song”, con letra de Pat Boone y cantada por Andy Williams. Esta canción, que originalmente formó parte de la banda sonora de la película “Éxodo” de 1960, habla de la esperanza y la lucha por una tierra prometida. La letra, que dice “This land is mine, God gave this land to me” (Esta tierra es mía, Dios me dio esta tierra), resuena profundamente con el tema del cortometraje, subrayando la idea de que cada grupo que ha ocupado la región ha reclamado la tierra como suya por derecho divino o histórico.

El cortometraje no solo es una obra de arte animada, sino también una crítica mordaz a la interminable lucha por el control de esta región. A través de la repetición de la violencia y la conquista, Paley destaca la futilidad de los conflictos y la constante pérdida de vidas humanas.

Cada personaje en la animación mata al anterior, solo para ser asesinado a su vez por el siguiente conquistador, creando un ciclo interminable de violencia.

Históricamente, la región ha sido un punto de encuentro y conflicto entre grandes civilizaciones debido a su ubicación estratégica. Desde los antiguos imperios egipcio y asirio hasta las cruzadas medievales y los conflictos modernos entre israelíes y palestinos, la tierra ha sido testigo de innumerables batallas y cambios de poder.

“This Land Is Mine” es una poderosa representación visual y auditiva de la historia de una de las regiones más conflictivas del mundo. A través de su estilo único y su narrativa impactante, Nina Paley nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la guerra y la posesión territorial.

