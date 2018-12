May obtuvo 200 votos a favor y 117 en contra en una votación secreta a la que estaban llamados todos los diputados del grupo ‘tory’ en la Cámara de los Comunes.

“El resultado de la votación de esta noche es que el grupo parlamentario tiene confianza en Theresa May”, anunció Graham Brady, presidente del Comité 1922, que reúne a los diputados conservadores.

Tras su victoria, la primera ministra no podrá ser sometida de nuevo a una moción de confianza por su propio partido en 12 meses, aunque sí podría afrontar una moción de censura contra su Gobierno por parte de la oposición laborista.

La diputada conservadora Nicky Morgan afirmó tras la votación que “la razón ha prevalecido”, mientras que su compañero de bancada Jacob Rees-Mogg, uno de los líderes de la facción euroescéptica de la formación, consideró que los 117 votos en contra de May suponen un “resultado terrible” para ella.

La primera ministra aplazó la votación parlamentaria que estaba prevista este martes sobre el acuerdo del ‘brexit’, dado que decenas de sus propios diputados amenazaban con rebelarse y votar contra su pacto.

La jefa de Gobierno trata ahora de lograr nuevas concesiones de la Unión Europea (UE) para facilitar la aprobación del texto. En particular, busca clarificaciones que satisfagan a los euroescépticos descontentos con el mecanismo de salvaguarda para evitar una frontera en Irlanda del Norte.

Esa facción de los ‘tories’, que activó la moción de confianza contra May, temen que esa cláusula deje al Reino Unido integrado en las estructuras comunitarias durante años, por lo que exigen a May la certidumbre de que no será una solución indefinida.