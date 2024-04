Se trató de un temblor de 7,5 grados de magnitud que hizo colapsar algunos edificios, provocó derrumbes, dañó carreteras y más emergencias que dejaron un lamentable saldo de víctimas que se resumen en 9 fallecidos y un millar de lesionados.

(Vea también: Terremoto en Taiwán casi tumba a presentadora de TV (en vivo); la mujer se debió sujetar)

La agitación se produjo a 35 kilómetros de profundidad, lo que fue catalogado por expertos como “superficial” y por lo cual los estragos en la superficie fueron tantos.

Sin embargo, el número de víctimas pudo ser mayor de no ser porque la mayoría de construcciones en esa región del mundo son sismorresistentes y porque los cuerpos de socorro actuaron con rapidez a la hora de rescatar a quienes estaban atrapados.

De hecho, grabaciones de cámaras de seguridad dieron cuenta de lo sucedido con escenas que mostraron la forma en la que diferentes lugares se sacudían, como un estudio de televisión en el que la presentadora de un noticiero casi se cae mientras todo se estremecía.

Después del terremoto se han registrado más de un centenar de réplicas, varias de ellas con intensidad superior a 5 y 6 grados, lo que hizo activar las alertas de tsunami en la propia China Taipéi, en el sur del archipiélago japonés, en las costas de China continental y en el norte de las islas filipinas.

Lee También

Una de las escenas de fenómeno natural que se han vuelto virales muestran a un hombre que se está bañando en una alberca cuando el agua se empieza mover de lado a lado con tal ímpetu que se arman grandes olas.

Fue tanta la fuerza del agua que el sujeto que está adentro de la piscina no alcanza a salir de la misma y trata de mantenerse en pie.

Eso sí, logró conservar la calma y sostenerse, ya que en el lugar no se veía quién pudiera darle una mano en la angustiosa situación que vivió Taiwán.

En video, el sacudón completo:

Visuals of a Swimming Pool when the 7.4 earthquake hit Taiwan. #earthquake #Taiwan #Tsunami pic.twitter.com/YsBgfO9e2g

— Aajiz Gayoor (@AajizGayoor) April 3, 2024