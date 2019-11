En las imágenes se puede apreciar como el efectivo de seguridad se acerca a la reportera y le arroja en la cara la sustancia química, la cual la deja visiblemente afectada. Sin embargo, la comunicadora continuó con el informe.

“Ya se había calmado todo, luego de una protesta violenta. Nosotros estábamos reportando lo que decía la gente que participaba en la marcha”, aseguró Bo en una entrevista para el diario ‘El Clarín’.

“De un momento a otro este policía se me para al lado y me empieza a decir ‘son turistas, son turistas’ y me tira el gas en los ojos”, agregó la periodista en el medio argentino.