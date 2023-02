Se acerca el compromiso más importante de la temporada deportiva en Estados Unidos y ya se prepara la fiesta en la que se rompen récords gastronómicos inimaginables en todo el país.

Eagles de Filadelfia y Chiefs de Kansas, protagonizarán la versión LVII de la final de la NFL, que tendrá lugar en el estadio de Glendale, Arizona.

México tendrá una gran representación en el choque con una maestra taquera que se dedicará a entregar todos sus conocimientos y sabor a los comensales que asistirán al estadio.

Lola Olivares, nacida en Tijuana, llegó con su familia a Chicago cuando era una niña, luego se desplazó con sus padres a Los Ángeles y de ahí fue a Phoenix, ciudad en la que vive desde 2013. La mujer aprendió a cocinar gracias a sus abuelas y le puso su sazón familiar a los tacos que vende.

Olivares inició su negocio con negocio pequeño con capacidad para 7 parrillas, vendiendo a las afueras de un gimnasio. Sus tacos de carne asada se hicieron tan famosos que en la actualidad, ya tiene 3 establecimientos en el State Farm Stadium junto con su esposo.

Una vez la organización del evento le dijo que estaría en el Super Bowl con sus tacos, la mexicana pensó que se trataba de una broma:

“Ellos me dijeron que sería parte del Super Bowl. ¿Yo? ¿Tijuanense? ¿Inmigrante? ¿Mujer? ¿En el Super Bowl?“. Es un sueño que todavía hasta la fecha aún no me la creo… Muchos me dijeron que no iba a poder, por ser mujer, taquera e inmigrante… y ahora voy a vender tacos en el Super Bowl LVII”.