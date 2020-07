El cuerpo de Boyd fue hallado por sus compañeros de estación; el superintendente del Departamento de Policía, David Brown, dijo citado por The Blaze: “Estoy extremadamente triste al compartir la pérdida de uno de nuestros respetados miembros por la vía del suicidio”.

La muerte ocurrió este martes en la noche, reporta USA Today, que informa que Boyd deja dos hijos y que pese a que el superintendente habló de suicidio, la muerte de Boyd es motivo de investigación.

“Dion dejó gente que lo ama aquí, y colegas que también lo amaban. Agentes, por favor, sean humildes, sean humanos, cuídense y manténganse seguros”, fue la recomendación del superintendente Brown en su discurso de pésame.

Este es un trino del alcalde de Chicago, que lamenta la muerte de Boyd, a quien la promoción la había significado un aumento considerable en su sueldo:

Deputy Chief Boyd called the Chicago Police Department his home for more than 30 years, proudly serving the South Side as Commander of Area 1 and the 2nd District, along with numerous other roles.

— Mayor Lori Lightfoot (@chicagosmayor) July 28, 2020