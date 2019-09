Todo esto ante la curiosidad de un tuitero, sobre tales expresiones que siempre se había pensado que no era correcto decirlas.

“Hola @RAEinforma tengo una pregunta. ¿Por qué en España es común escuchar las frases: sácalo afuera, mételo adentro y subirlo arriba? ¡Joder es España!”, preguntó el usuario Julio Pineda.

Ante esto, como suele ser usual en estos cuestionamientos raros, la RAE no titubeó y respondió tajantemente:

“La redundancia expresiva es un fenómeno normal en la lengua. «Subir arriba», «bajar abajo», etc., son expresiones redundantes pero expresivas, y a menudo útiles, en la lengua hablada. No cabe censurarlas”.

Hace meses, la RAE aclaró la forma correcta para reírse en WhastApp y demás redes sociales.

Para esta entidad, la forma de hacerlo correctamente en español es “ja, ja, ja, ja”, mientras, aclaró, que el “hahahaha” es solo correcto en los países de habla inglesa.