Un soldado tailandés mató a tiros este sábado al menos a 17 personas en Korat, una ciudad al noreste del país, anunciaron fuentes médicas y policiales. Hay “17 muertos y 14 lesionados”, confirmaron los servicios de emergencia.

“El agresor usó una metralleta para disparar contra víctimas inocentes. Muchas de ellas murieron o resultaron heridas”, agregó la Policía.

Imágenes y videos publicados en las redes sociales mostraban escenas de pánico y gente huyendo despavorida bajo el ruido de los disparos.

Según las primeras informaciones, el agresor no ha sido capturado y la Policía lo busca en el centro comercial que permanece cerrado.

Varios ciudadanos grabaron los momentos de angustia en esa ciudad. Algunos videos fueron compartidos en Twitter:

A video shows soldier identified as Sgt. Jakkrapanth Thomma firing an assault rifle into the traffic close to Terminal 21 shopping mall in Korat. He has shot dead at least 12 victims so far, police say. #กราดยิงโคราช

Story: https://t.co/1qWp0ylxf8 pic.twitter.com/kR8XNeXaHp

— Khaosod English (@KhaosodEnglish) February 8, 2020