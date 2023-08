Poco a poco las vacaciones fueron pasando y ahora sí que llegamos a su conclusión, en una semana más, es decir, el 28 de agosto los niños y niñas que estén inscritos en algún plan educativo de la SEP, regresan a clases para iniciar su nuevo ciclo escolar.

Aunque esto es para los alumnos, hay quienes desde mañana mismo (21 de agosto), regresan a los planteles educativos y con ello, concluyen su periodo de vacaciones, pero ¿Quiénes?

La plantilla de docentes y personal educativo termina su periodo vacacional este mismo domingo y retoma labores mañana, con cuestiones relacionadas con el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes desde el lunes y hasta el 25 de agosto, luego de ello, viene el fin de semana y por fin llegamos al lunes 28 que es el regreso a clases oficial.

La SEP enfrenta un regreso a clases complicado

La Secretaria de Educación Pública, ha estado enfrentando en las últimas semanas varias quejas e incluso demandas legales que tienen que ver con la distribución y la impresión de los nuevos libros de texto gratuitos que serán entregados a los alumnos.

Al respecto, ya son varios los estados de la república que han mencionado su postura al respecto y deciden no distribuir tales materiales educativos, no son la mayoría, pero si representan un número significativo de alumnos que no recibirán estos materiales.

Maestras, maestros y especialistas plasmaron sus conocimientos y experiencias en los Nuevos Libros de Texto, a fin de favorecer a las y los estudiantes de México. 👧🏻👦🏻#LibrosQueTransforman pic.twitter.com/Sx9YPpzaFp — SEP México (@SEP_mx) August 18, 2023

Sin importar ello, la SEP ha hecho especial hincapié en que los libros si se van a distribuir sin falla alguna desde este lunes 28 cuando los alumnos vuelvan a clases y todo el calendario escolar ya ha sido publicado varias semanas atrás, en él podemos encontrar los puentes, descansos y actividades contempladas para este nuevo ciclo escolar 2023-2024.