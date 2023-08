Las baterías son un objeto necesario en el hogar, en varias ocasiones algún equipo electrónico se llega a descargar y por motivos no se puede tener una batería a la mano, es por ello que la marca Duracell ha dado a conocer una gran oferta que tiene en varias de sus baterías, esta oferta puede ser encontrada en Amazon México.

Si se busca tener más baterías en casa para el control de la consola o televisión u otros artículos de uso cotidiano, existe un paquete de pilas Duracell que incluye 24 unidades tamaño AA y 24 AAA más dos power bank de 3,350 mAh, a un precio muy bajo por la oferta que se ha dado en Amazon.

La gran oferta de baterías Duracell en la página Amazon México

Este paquete de 24 unidades tamaño AA y 24 AAA más dos power bank de 3,350 mAh, tiene un precio de 599 pesos mexicanos. Estas pilas prometen durar hasta 10 veces más que alternativas comunes de zinc-carbón, además de tener tecnología alcalina que las hace ideales para múltiples dispositivos de uso cotidiano.

La marca Duracell asegura que estos productos cuentan con hasta 10 años de conservación de carga en almacenamiento. Por otra parte, la capacidad de cada una de las power bank puede brindar, al menos, el 60% de carga en la mayoría de smartphones, estás baterías no tienen costo de envió para todos los clientes.

