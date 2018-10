La cámara alta votó a favor por 51 a 49, con una senadora republicana, Lisa Murkowski, oponiéndose y el demócrata Joe Manchin dando su aprobación, en este procedimiento preliminar que solo da una idea sobre el voto final, que debería realizarse el sábado.

Trump reaccionó inmediatamente, declarando estar “muy orgulloso” por la votación.

“Muy orgulloso del Senado de EE. UU por votar ‘SÍ’ para avanzar la nominación del juez Brett Kavanaugh!”, escribió el mandatario en Twitter.

Very proud of the U.S. Senate for voting “YES” to advance the nomination of Judge Brett Kavanaugh!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de octubre de 2018