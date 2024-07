Por: RFI

La República Islámica celebra el viernes 5 de julio la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Se enfrentan el reformista Massoud Pezeshkian y el ultraconservador Saïd Jalili. RFI conversó con el historiador y especialista en Irán Jonathan Piron sobre las principales cuestiones que están en juego en la segunda vuelta, tanto para los candidatos como para el régimen y el pueblo iraní.

Por Oriane Verdier

RFI: En comparación con las últimas elecciones presidenciales, en las que Ebrahim Raisi fue declarado ganador incluso antes de la primera votación, estas elecciones parecen tener más incógnitas. Como especialista en Irán, ¿es ésa también su impresión?

Jonathan Piron: Estas son unas elecciones presidenciales de incertidumbre. No es una elección prevista, se anticipó [tras la muerte de Ebrahim Raisi, nota de la redacción] y los dos candidatos de la segunda vuelta tampoco estaban predestinados a convertirse en Presidente de la República. Otro punto sorprendente es que la primera vuelta registró una participación muy baja, con el reformista a pesar de todo a la cabeza, lo que tampoco tiene precedentes. Así que no sabemos realmente cómo se desarrollarán las cosas en la segunda vuelta. También podríamos tener la sorpresa final de Jalili o Pezeshkian.

El reformista quedó primero en la primera vuelta. ¿Por qué fue una sorpresa?

Desde hacía varios años se pensaba que el campo reformista ya no representaba nada políticamente, y además estaba desacreditado por la población. La candidatura de Massoud Pezeshkian se vio impulsada por otros candidatos moderados que lo apoyaron, como Mohammad Javad Zarif. Una de las razones de su ascenso puede ser también que hizo una campaña muy local. Se abrieron muchas oficinas de campaña en las provincias, como en Azerbaiyán, pero también en lugares muy concurridos, como Teherán, cerca de las principales arterias de tráfico. Al final, hubo una campaña clandestina dirigida a la población, que bien pudo influir en este resultado tan alto. También quiso jugar esta campaña cerca de la gente, intentando hablar de la dureza de la vida cotidiana y de la necesidad de reabrir las negociaciones con Occidente para intentar levantar las sanciones, en oposición a la postura de Said Jalili, que se ha mantenido muy ultraconservador en sus posiciones. Ahora, vemos también que Massoud Pezeshkian tampoco ha conseguido ampliar su base electoral. La participación es históricamente baja, y una gran parte de quienes pueden identificarse con sus puntos de vista no acudieron a las urnas.

El régimen iraní da la impresión de controlar permanentemente la vida política del país. Es evidente que esta vez, a pesar de la validación previa de las candidaturas, también parece haberse visto sorprendido.

La validación de la candidatura de Pezeshkian fue quizás un intento del régimen iraní de demostrar que también podía aceptar a otros candidatos ajenos al sistema. Quizás también estaba convencido de que el reformista Pezeshkian, que también es un personaje apagado y poco carismático, no conseguiría ganar. La idea era también aumentar la participación para intentar alcanzar o incluso superar el 50%. Y así, para el régimen en el poder, demostrar que seguía teniendo legitimidad ante la población a pesar de las protestas que son bastante regulares en Irán. Al final, el resultado fue una doble bofetada para el régimen. No sólo la participación fue la más baja jamás registrada, por lo que la cuestión de la legitimidad del sistema sigue planteándose, sino que además fue el candidato reformista, el más crítico con el régimen de todos los candidatos presentados, el que consiguió ganar. Estamos en una situación inédita en la que el régimen se preguntará cómo evoluciona la sociología política y también cómo podrá mantenerse el régimen en el tiempo, ya que todavía estamos en un ciclo en el que no sería inaudito que en un momento u otro se produjeran grandes manifestaciones y protestas contra los regímenes.

En 2021, la participación electoral ya fue muy baja. ¿Sabemos si los iraníes que acudieron a las urnas este año fueron los mismos que votaron a Ebrahim Raisi?

En las pocas cifras que hemos recibido, podemos ver que la participación se desplomó en las provincias con minorías étnicas, sobre todo en Juzestán y Sistán-Baluchistán, que está cerca de Afganistán. En otras regiones, en Teherán por ejemplo, la participación ha aumentado ligeramente, o no ha caído tan drásticamente, como en el noreste, donde Pezeshkian hizo campaña. Ahora, la pregunta que hay que hacerse sobre la participación electoral es ¿qué hicieron los jóvenes? Ya que vimos en particular que los jóvenes estuvieron muy presentes durante las manifestaciones de apoyo a Mahsa Amini. Queda por ver si este electorado salió a apoyar al candidato reformista o si es en realidad heredero de las grandes manifestaciones electorales de 2009 que desafiaron la reelección fraudulenta de Mahmud Ahmadineyad. Durante la campaña se utilizaron eslóganes de este movimiento. Hay que seguir trabajando en la sociología política y el estudio del electorado en Irán. Esto sigue siendo muy difícil, ya que las observaciones sobre el terreno están prohibidas.

Said Jalili, el segundo candidato en estas elecciones, se ha mostrado como un ultraconservador. Si llegara al poder, ¿podría Irán cerrarse aún más?

Said Jalili es muy hostil a las negociaciones con Occidente. En el pasado ha adoptado una postura belicosa, sobre todo en discursos muy virulentos, también en el tema de la represión interna. Aunque el Presidente de la República dispone de pocos recursos, si fuera elegido, podríamos encontrarnos con una figura que, a través de toda una serie de declaraciones, podría reforzar aún más el aislamiento de Irán. Estas declaraciones podrían frustrar a socios como Rusia y China, pero también podrían aislar a Irán en las alianzas que Ebrahim Raisi había intentado reactivar con Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. La cuestión que podría plantearse es si el régimen lo autorizaría a mantener este tipo de discurso, que podría ir muy lejos, sobre todo en el tema de las asociaciones estratégicas. Sobre todo porque sabemos que la cuestión del papel regional de Irán está gestionada por el núcleo duro, que incluye al Líder Supremo y a la Guardia Revolucionaria. Said Jalili podría convertirse en un “alborotador” que podría interferir en las decisiones estratégicas tomadas por el corazón del régimen. Por tanto, el régimen podría verse obligado a limitar su margen de maniobra.

Said Jalili es también una figura muy divisiva dentro de Irán. El conservador Mohammad Ghalibaf, que quedó tercero el primer día, ha pedido a la gente que vote por él. ¿Cree que será capaz de unir al electorado conservador?

Es posible que una parte del electorado de Ghalibaf no se apoye en el ultraconservador Jalili. De hecho, se ha visto a miembros del comité de campaña de Ghalibaf pidiendo apoyo para Pezeshkian. Por tanto, el reformista también podría beneficiarse de las transferencias de votos. Habrá que vigilar de cerca la participación, pero también el número de votos que Pezeshkian obtendrá en relación con los que acudieron a las urnas. Podríamos asistir a trasvases bastante importantes. En la primera vuelta, de los 26 millones de personas que se abstuvieron, si Pezeshkian hubiera tenido 3 millones, habría pasado directamente a la primera vuelta.

