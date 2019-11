Un testigo contó al canal Noticias Bolivisión que personas sin identificar, entre ellas algunos encapuchados, ingresaron a la residencia de Morales tal vez en busca de información.

A su paso, la turba destrozó muebles y enseres e incluso rayaron paredes con mensajes ofensivos en contra del expresidente. En seguida, entraron a la casa manifestantes que llegaron con la revuelta y registraron el lugar.

El video fue compartido en Twitter por BNO News.

WATCH: Protesters have entered and ransacked the home of former Bolivian President Evo Morales pic.twitter.com/1W78z2ReZu

— BNO News (@BNONews) November 11, 2019