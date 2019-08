El de perro caliente se suma a otro raro sabor que la compañía había lanzado en días pasados: helado con sabor a mostaza francesa, informa la revista People.

El nombre del producto es Ice Dog Sandwich, pues el relleno frío vendrá entre dos galletas o barquillos dulces; este fue el anuncio del nuevo producto que la filial de la gigante Craft Foods hizo en su cuenta de Twitter:

Who eats just mustard @Frenchs? Condiments were made for Oscar Mayer hot dogs. Say hello to the Oscar Mayer Ice Dog Sandwich – 🌭 flavored ice cream, made with our better hot dogs, sandwiched with spicy mustard 🍦. Do you want to try this? Coming in August🔥 #OscarMayerIceCream

— Oscar Mayer (@oscarmayer) August 1, 2019