La modelo estadounidense Charlie Ann Max inventó un nuevo concepto que está tomando gran revuelo en Norteamérica. Su proyecto se llama ‘The Füde Experience’ y tiene un sistema revolucionario.

Cuenta la modelo que, lo que empezó en la pandemia como un ‘hobby’, se transformó en un restaurante para que las mujeres puedan asistir a veladas gastronómicas veganas, acompañadas con charlas sobre meditación y talleres de arte.

Para poder entrar se tiene que pagar 88 dólares, aproximadamente 400.000 pesos, y se tiene que hacer una inscripción previa en la página web del establecimiento. Allí le pedirán llenar un formulario sobre el contenido de la cena.

‘The Füde Experiencie’ hace sus eventos en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, y tienen un aforo para 36 participantes. Su creadora dice que existe la intención de expandirlo por Europa.

En una entrevista con el diario ‘El País’, Charlie Ann Max explicó que el objetivo es romper los estereotipos corporales que van ligados a la vestimenta, esto además de favorecer la conexión de las participantes con sus cuerpos.

“Al eliminar las expectativas y los juicios sociales ligados a la desnudez, favorecemos la conexión con nuestro cuerpo y el de los demás, de una forma profunda y sin ser juzgados. Personalmente, me ha costado mucho llegar a aceptarme debido a la toxicidad de la cultura del cuerpo. Estar desnuda me ayudó a sanar la dismorfia corporal. Me he hecho mucho más fuerte”, le dijo al medio mencionado anteriormente.

Cabe destacar que, si es hombre y quiere asistir, puede hacerlo. Eso sí, tendrá que ser invitado por alguna participante que haya estado previamente en las cenas. Esto lo hacen con el objetivo de preservar la seguridad de las asistentes.