En las últimas décadas, los vuelos comerciales han experimentado una notable transformación en términos de seguridad.

Según cifras proporcionadas por Aviation Safety Network, en la década de 1970, se producían alrededor de 6 accidentes mortales de aviones de pasajeros por cada millón de vuelos comerciales. Esto significaba que aproximadamente 1 de cada 165.000 vuelos terminaba en un trágico accidente aéreo.

Sin embargo, como muestran los registros históricos, esta cifra ha disminuido constantemente en los últimos 50 años.

Actualmente, la tasa de mortalidad se sitúa en un promedio de una muerte por cada millón de vuelos. En otras palabras, ahora se necesitan más de 2 millones de vuelos para que ocurra un accidente fatal.

