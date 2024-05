En desarrollo de un debate de control político este martes en el Congreso, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se refirió al accidente del helicóptero en el sur de Bolívar que dejó nueve militares muertos. Al ratificar que el hecho sigue siendo materia de investigación, negó que una de las causas hubiese sido falta de mantenimiento.

Según Velásquez, quien intervino ante la Comisión Segunda del Senado –encargada de asuntos de seguridad, defensa y Fuerza Pública–, a la aeronave se le hizo inspección de 200 horas entre febrero y marzo pasado, y apenas el 10 de abril fue sometido a una inspección durante 50 horas. Por ello, argumentó que contaba con “certificado de navegabilidad vigente hasta el 18 de enero de 2025”.

“Un helicóptero no despega si no tiene garantizado el mantenimiento y eso es la simple supervivencia, inclusive del propio piloto, que no va a arriesgar su vida, ni va a arriesgar la vida de las demás personas que ocupan el aparato, si no está efectivamente en condiciones para volar. Y particularmente este helicóptero MI-17”, defendió el funcionario.