De acuerdo con el informe, entregado por Conley a la prensa estadounidense, el presidente Donald Trump no presenta actualmente ninguna enfermedad importante y su estado de salud no ha desmejorado en los últimos meses.

A pesar de que le habían recomendado perder un poco de masa corporal, el profesional de la salud aseguró en el informe que Trump se subió una libra, en comparación con los chequeos que se realizó en 2019, y está pesando 244 lb (110 kilogramos, aproximadamente), superando el umbral de obesidad.

Conley, de igual manera, enfatizó en el texto que el presidente estadunidense continúa tomando diariamente: 40 mg de rosuvastatina, fármaco utilizado para el colesterol; un mg de finasterida, que normalmente se usa para la caída del cabello; y 81 mg de aspirina.

Con respecto al tratamiento de hidroxicloroquina que se le suministró al jefe de Estado, como medida preventiva contra el coronavirus, el médico de la Casa Blanca afirmó que ya finalizó y no hubo ningún efecto secundario.

