En el video se escucha a la docente, identificada como Carrie Maxwell, enfrentar a una mujer llamada Danyelle, que caminaba junto con su hija Kimberly, según publica el canal local KBAK-TV.

Al parecer, explica ese medio, Maxwell empezó a grabarlas porque llevaban una pancarta de protesta tras la muerte de George Floyd, en un caso de brutalidad policíaca.

La niña en ese momento empezó a llorar, por lo que su madre se enojó y le respondió: “Acabas de traumatizar a una niña por caminar”.

Luego de que se viralizaron las imágenes, Carrie Maxwell se mostró arrepentida y ofreció disculpas públicas.

“Mi comportamiento nunca tuvo la intención de disminuir el tiempo importante que atraviesa nuestro país. Como todos los demás, me horrorizó el video del asesinato de George Floyd. Todo hombre, mujer y niño merece ser tratado con dignidad, compasión e igualdad, independientemente del color de su piel, y cada manifestante merece vivir una vida sin miedo”, dijo en un comunicado que envió a KBAK-TV.

Por último, el canal estadounidense indica que el colegio donde trabaja Maxwell inició una investigación luego de ver el video y dejó claro que no respalda las acciones de su empleada.

Este es el video de la amenaza a la manifestante, que iba en compañía de su hija de 8 años:

wouldn’t it be a damn shame if we all ruined carrie maxwell’s life. who is, might i add, a 2nd grade teacher @ wayside elementary in bakersfield, ca the principal of the school she works at is dr. dylan capilla her email is capillad@bcsd.com pic.twitter.com/TY5JvmcDKQ

— ari (@spideysleia) June 7, 2020