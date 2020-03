green

El joven de 25 años contó a Noticias Caracol que la enfermedad tocó a su puerta sorpresivamente cuando se preparaba para volver al trabajo en noviembre de 2019; a pesar de que sentía solo un simple resfriado, de un día para otro se sintió “realmente mal” y ahí fue el inicio de todo.

Tras detectar la enfermedad, y con la llegada de la etapa más crítica, el británico dijo en el noticiero que lo que realmente lo afectó y atemorizó fue no poder tomar bocanadas de aire completas debido a la neumonía. “El aire sonada como un respiro en una bolsa”, explicó Reed.

Sin embargo, gracias al fuerte tratamiento con un potente esteroide y medicamentos para despejar las vías respiratorias, el profesor pudo salvarse de la temida enfermedad, según él, porque es una persona joven que no toma y no fuma, por lo que el virus no lo afectó como puede hacerlo con otras personas, agregó el medio.

“Como la gente que se resfría continúa con sus actividades, empieza a infectar a otras personas. Por esto es tan importante que, donde sea que estén, si tienen algún síntoma de cualquier enfermedad, vayan a chequearse y tratar de quedarse en casa cuanto sea posible”, recomendó en el informativo el profesor que se salvó del coronavirus.

El primer caso de Covid-19 en Colombia lo confirmó el Ministerio de Salud en la tarde del 6 de marzo en Bogotá en una mujer de 19 años que llegó de Milán, Italia, por lo que fue puesta de inmediato bajo observación médica y se hizo el respectivo procedimiento de contención de la enfermedad.