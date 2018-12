“Algunos dicen que soy un clon”, dijo sonriente Buhari, que en el próximo mes de febrero espera ser reelegido como presidente del país africano, luego de que le alcanzaron un papel cuando respondía preguntas sobre su gobierno, relata CNN.

Esto se debe a que durante los últimos meses de 2017 y todo el 2018, el gobernante de 75 años estuvo por fuera de Nigeria, viviendo en Londres (Inglaterra) debido a una enfermedad que no ha informado, explica el medio estadounidense.

Yemi Osinbajo, vicepresidente, sustituyó en el poder a Buhari y en ese tiempo las ‘Fake News’, muy dadas en Nigeria, hicieron de las suyas. Se empezó a decir que el presidente había muerto en Londres y cuando volvió a su país, fue reemplazado por un sudanés, llamado Jubril, indica CNN.

“Pronto voy a celebrar mi cumpleaños 76 y me siento muy fuerte”, cerró el tema Buhari en la rueda de prensa, pero luego utilizó su Twitter para hacer una reflexión sobre el caso: “Los rumores ignorantes no sorprenden. Cuando estaba con licencia médica el año pasado mucha gente esperaba mi muerte”.

One of the questions that came up today in my meeting with Nigerians in Poland was on the issue of whether I‘ve been cloned or not. The ignorant rumours are not surprising — when I was away on medical vacation last year a lot of people hoped I was dead. pic.twitter.com/SHTngq6LJU — Muhammadu Buhari (@MBuhari) 2 de diciembre de 2018

En otro tuit dijo: “El pobre Yemi Osinbajo tuvo que lidiar con esos rumores: algunos se le acercaban para ser considerados como posibles vicepresidentes porque asumían que yo estaba muerto”.

Poor @ProfOsinbajo, even he had to deal with the rumours — Some people reached out to him to consider them to be his Vice President because they assumed I was dead. That embarrassed him a lot; we discussed it when he visited me while I was convalescing. — Muhammadu Buhari (@MBuhari) 2 de diciembre de 2018

Y finalizó: “Les puedo asegurar a todos que este es el verdadero yo”.

I can assure you all that this is the real me. Later this month I will celebrate my 76th birthday. And I’m still going strong! — Muhammadu Buhari (@MBuhari) 2 de diciembre de 2018

En YouTube se publicaron videos con supuestas “pruebas” sobre el clon o impostor en acción y muchos de ellos están por las 100.000 reproducciones.