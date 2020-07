Las autoridades buscan a Leila Cavett y piden la colaboración de la comunidad ya que “están preocupados por su salud y su seguridad”, después de que nadie haya reclamado al menor en más de 48 horas, que fue encontrado con un pañal sin cambiar, sin medias y sin zapatos, informa Fox 23 News.

Después de atender el llamado de los vecinos y hallar al pequeño, los agentes se dedicaron durante casi 2 horas a recorrer el área y tocar puerta a puerta las viviendas de la zona para encontrar a alguien que pudiera dar razón sobre el niño, con la esperanza de hallar un padre o tutor.

El portal Click Orlando informa que, según el perfil de la presunta madre en Facebook, la mujer y el niño viven en Atlanta, Georgia; el medio señala que a la joven mamá se le vio por última vez mientras conducía una camioneta pickup Chevy 3500 modelo 98, con un signo de ‘Bebé a bordo’ en la ventana del pasajero.

La policía local continúan la investigación para determinar por qué el menor acabó en la calle.

“Nunca nos mencionó que se iba a ir a ningún lado. Estamos en medio de la pandemia, así que no entiendo por qué habría realizado unas vacaciones improvisadas de esta forma a Florida”, señaló Lewis, que “está feliz de que el niño esté a salvo”, pero continúa preocupada por su hermana.

(1/2) Update: Detectives are actively searching for Leila Cavett, who may be the mother of the child found yesterday. We are concerned for her safety and well-being. She was last seen driving a white Chevy 3500 (mid-to-late 90s model), with a maroon or red tailgate. Anyone with pic.twitter.com/lFwTFBS8A9

— Miramar Police (@MiramarPD) July 27, 2020