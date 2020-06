De acuerdo con el abogado Mawuli Davis, el agente de policía atacó a la mujer, identificada como Amber Jackson, luego de quitar una barricada que había en la calle, la cual impedida el paso vehicular, manifestó en CNN.

“Estaba con mi novio en una protesta por George Floyd. Decidimos retirarnos y en el camino quite una barricada. Volví al auto y vi unas manos por la ventana. Me sacaron y me golpearon”, afirmó Jackson en este mismo medio.

El Departamento de Policía de Atlanta, sin embargo, aseguró en un comunicado de prensa que la mujer no acató la orden del oficial de salir del automóvil, por lo que tuvo que retirarla a la fuerza y esposarla.

En un video, difundido por el diario Atlanta Journal-Constitution, se puede observar cómo el agente golpeó a Jackson y la tiró al suelo de manera abrupta, después de que esta se opuso al arresto.

Por otro lado, la grabación de la cámara corporal del uniformado muestra en un principio cuando el oficial le gritó a la mujer que se bajara del auto. Posteriormente, se puede apreciar un fuerte enfrentamiento entre los dos.

Davis finalmente aseguró en CNN que debido al brutal ataque que le propinó el agente de policía, que fue puesto en licencia administrativa mientras se investiga el caso, su clienta sufrió una fractura en la clavícula que le ha impedido ir trabajar en los últimos días.

“Creo que es importante que las personas entiendan las ramificaciones de este tipo de violencia contra las personas, especialmente, cuando no han violado la ley. Eso fue absolutamente excesivo. No tiene sentido”, concluyó el abogado en el informativo.

Acá, los videos:

Amber Jackson is still in pain with no accountability from the @Atlanta_Police. We are calling for the immediate termination of CJ Swinger and the resignation of Cheif Ericka Shields. #WeAreDoneDying pic.twitter.com/7bfr6fRGPg

— Georgia NAACP (@Georgia_NAACP) June 5, 2020