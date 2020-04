Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, indicó que el 34 % de los 3.602 fallecidos que se han presentado en esa ciudad son latinos. “Es una disparidad flagrante”, manifestó el funcionario en conferencia de prensa.

Un informe, publicado este miércoles por el Fiscal Policy Institute, aseguró que más de la mitad de los empleados esenciales de Nueva York, que trabajan en supermercados, restaurantes, lavanderías y en el sistema de transporte público, son latinos.

De Blasio, igualmente, señaló que la comunidad hispana es la más afectada con la pandemia debido a su estatus migratorio, y a las políticas antiinmigrantes que ha impuesto el gobierno de Donald Trump.

“Lo que ha sucedido en el último par de años ha llevado a muchos inmigrantes, sobre todo los indocumentados, a alejarse de los lugares donde normalmente buscarían apoyo o atención sanitaria”, agregó el alcalde

Según estimaciones del gobierno municipal, un tercio de los tres millones de latinos que se encuentran viviendo actualmente en Nueva York son inmigrantes indocumentados sin seguro médico.

A pesar de que Trump aseguró que no castigará a los inmigrantes que busquen atención por el COVID-19, el gigante paquete de dos billones de dólares de ayuda federal para los estadounidenses afectados por la pandemia, no incluye a los casi 11 millones de hispanos indocumentados que hay en el país norteamericano.

“La gente dice muchas veces que el virus no discrimina, pero lo hace. Cualquiera puede ser infectado, pero las comunidades más golpeadas han sido excluidas por nuestro sistema político y económico durante décadas”, afirmó Javier Valdés, codirector ejecutivo de la organización de defensa de los inmigrantes Make the Road New York.