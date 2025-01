El expresidente uruguayo José ‘Pepe’ Mujica, de 89 años, que hace poco fue sometido a una exitosa cirugía vinculada a su cáncer de esófago, se encuentra en una compleja situación después de informar que su muerte se está acercando.

Exguerrillero, presidente de 2010 a 2015 y una de las figuras más emblemáticas de la izquierda en América Latina, Mujica se encuentra en delicado estado de salud tras recibir tratamiento por un cáncer de esófago diagnosticado en mayo pasado.

Ahora el expresidente, en entrevista con el semanario local Búsqueda, se refirió a su situación y dio un desalentador panorama sobre lo que queda en su vida.

“Mi ciclo terminó. Sinceramente estoy muriendo, el guerrero tiene derecho al descanso (…) El cáncer me está colonizando el hígado, no lo paro con nada. ¿Por qué?, soy anciano y tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe un tratamiento bioquímico ni una cirugía más porque el cuerpo no aguanta. Estoy condenado hermano, hasta acá llegue”, indicó.

Mujica, que pasó 13 años preso en condiciones infrahumanas, la mayor parte durante la dictadura militar (1973-1985), celebró en noviembre la victoria de su delfín Yamandú Orsi en las presidenciales de Uruguay por el partido izquierdista Frente Amplio.

Durante la cirugía en un hospital montevideano se le colocó un stent en el esófago, un dispositivo metálico que se adhiere a las paredes del tubo digestivo y se autoexpande para permitir el pasaje de alimentos.; sin embargo, parece que su condición médica se complicó y la enfermedad ya está en todo su cuerpo.

“Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me acosen con entrevistas al pedo ni nada más”, finalizó Mujica con su serenidad que le caracteriza.

