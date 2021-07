Pedro Castillo manifestó que convertirá el lugar en un espacio dedicado a la cultura, dando fin a una tradición que viene desde 1535, cuando el gobernador español Francisco Pizarro empezó a utilizarlo para dirigir al país.

Sin embargo, lo particular fue el motivo que dio para no tomar la edificación como su residencia, pues señaló que no quería seguir enalteciendo el periodo colonial, palabras pronunciadas a frente Felipe VI, rey de España que estuvo en el evento.

“No gobernaré desde la Casa de Pizarro porque creo que tenemos que romper con los símbolos coloniales para acabar con las ataduras de la dominación, que se han mantenido vigentes durante tantos años”, expresó.

Y añadió que cederá el palacio al renombrado Ministerio de las Culturas: “Que sea usado como un museo que muestre nuestra historia desde sus orígenes hasta la actualidad”.

Al acto de posesión asistió por Colombia el presidente Iván Duque, que curiosamente no fue saludado por Castillo en su discurso; sin embargo, se dieron la mano al término de la ceremonia.

El nuevo mandatario, que mostró su deseo por reformar la Constitución y quien afirmó que no se perpetuará en el poder, es un izquierdista de 51 años de edad, profesor de primaria y sindicalista que derrotó en unas reñidas elecciones a Keiko Fujimori.

En video, el anuncio del nuevo presidente de Perú (minuto 2:16:00):