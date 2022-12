Desde la prisión donde está recluido desde ayer, Pedro Castillo participó virtualmente este jueves en una audiencia para evaluar la petición fiscal de detención preliminar en su contra, mientras es investigado por rebelión, luego de haber dictado la disolución del Congreso.

En dicha diligencia judicial, su abogado, Víctor Pérez, dijo que su cliente no había cometido ningún delito:

“Resulta claro que acá no se ha configurado el delito de rebelión. Las declaraciones que dio mi patrocinado en ese mensaje a la Nación no configuran el delito de rebelión, La Fiscalía, al ver que no existe este delito, alternativamente plantea otro delito, que es el de conspiración”.