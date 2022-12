El hasta hace unas horas presidente de Perú es investigado por la Fiscalía por el delito de rebelión, después de que ordenara la disolución del Congreso.

Pese a que con esto el país suramericano queda inmerso en una nueva crisis política, como la que ha vivido con los demás mandatarios peruanos arrestados en medio de diversos escándalos, la situación no fue ajena a las burlas de redes sociales.

Una de ellas estuvo orientada a personas que han tenido cargos interinos y el protagonista internacional principal fue Juan Guaidó:

Sin embargo, en Colombia hay una persona que ha captado la atención por una situación similar y es Juan Camilo Restrepo, quien fue nombrado alcalde interino de Medellín, tras la suspensión por tres meses del alcalde electo Daniel Quintero cuando la Procuraduría consideró que intervino en política durante las elecciones.

Justamente Daniel Samper Ospina lo utilizó a él para burlarse de la situación y señalarlo como el “nuevo presidente interino de Perú” mostrándolo con un sombrero propio de la cultura Inca.

Pues Restrepo no se quedó callado y destapó que le interesa llegar a ese cargo de forma oficial, teniendo en cuenta que se aproximan las elecciones regionales de Colombia, que serán el 29 de octubre de 2023​, para elegir a alcaldes y gobernadores.

Jajaja saludo apreciado. Veo que el sombrero me quedó un poco grande, pero te aseguro que Medellín no me quedará grande cuando sea el Alcalde titular. https://t.co/p7rUnMZ9ts

— Juan Camilo Restrepo (@Juancamilorpog) December 7, 2022