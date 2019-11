green

Para completar el millón de dólares, el pastor ‘justificó’ sus ingresos mediante un bono de 159.596 dólares y 563.352 dólares por “otros ingresos”, denunció el New York Post.

El medio detalla que el religioso, que se desempeña como director de una fundación en la zona de Harlem, norte de Manhattan (Nueva York), explicó que el inusualmente alto monto se debe a que entre 2004 y 2017 “no recibió su sueldo completo” y esta suma la compensa.

Aunque la National Action Network Manhattan, que autoriza el pago del salario al reverendo, lo absolvió al estar de acuerdo en que en efecto no se le había pagado el sueldo completo en años pasados (incluso, en 2008 no recibió sueldo), al clérigo se le critica que así no se le haya pagado completo, su sueldo anual nunca ha bajado de los 100.000 dólares, destaca el medio.

A ese salario anual hay que agregarle los bonos, que por lo general son más altos que el sueldo, dice el ‘Post’, y añade que el reverendo tiene una deuda con el Estado, por concepto de impuestos, de casi 700.000 dólares, que ya empezó a pagar.