De acuerdo con el portal Innocence Project, Robert DuBoise fue exonerado el pasado 27 de agosto de todos los cargos en su contra por un tribunal de Estados Unidos.

DuBoise fue condenado en 1983 a cadena perpetua por el supuesto homicidio y abuso sexual de una mujer en Tampa, Florida (EE. UU.), explica el mismo medio.

En ese momento lo sentenciaron por el testimonio de un informante, considerado “poco confiable”, y un análisis defectuoso de unas marcas de mordidas, recuerda el portal estadounidense.

Ahora, fue suspendida su cadena perpetua y su nombre fue eliminado del registro estatal de delincuentes sexuales, detalla Innocence Project.

Susan Friedman, la abogada del inocente que pasó 37 años en la cárcel, dijo que por fin se hizo justicia, gracias al “coraje y determinación durante casi cuatro décadas” de su defendido.

“Hoy en día existe una evidencia científica indiscutible que prueba su inocencia”, celebró la abogada.

BREAKING: Robert DuBoise is officially exonerated from all charges after nearly 37 years of wrongful conviction. Following his exoneration, the Conviction Review Unit announced it will collaborate with the Innocence Project to audit prior bite mark cases. https://t.co/L0cZkdjaY6

— The Innocence Project (@innocence) September 14, 2020